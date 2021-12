The Amsterdam Dungeon

Legende van De Vliegende Hollander komt tot leven in Amsterdam Dungeon

Een nieuwe griezelshow in The Amsterdam Dungeon staat in het teken van de legende van De Vliegende Hollander. Bezoekers van de walkthrough-attractie betreden sinds kort een barretje waar het verhaal over het spookschip verteld wordt met behulp van speciale effecten.



"In The Amsterdam Dungeon willen we de meest intrigerende donkere verhalen uit de Nederlandse geschiedenis behandelen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Dan kan de wereldberoemde sage van De Vliegende Hollander niet ontbreken."

Tijdens de show leren bezoekers dat ze op een wel heel ongelukkig moment naar het barretje zijn gekomen, namelijk de enige dag in het jaar dat de vervloekte kapitein van De Vliegende Hollander aan land komt. Als hij de kroeg in loopt, slaat het noodlot toe.



Engelstalig

De spookachtige scène is de vervanger van de VOC-show Hel op de Batavia. Afgelopen zomer werd de nieuwe show voor het eerst opgevoerd, bij wijze van proef. Komend voorjaar vindt de officiële première plaats. Zoals bij alle shows in The Amsterdam Dungeon is er een Nederlandstalige en een Engelstalige versie.