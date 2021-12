Plopsaland De Panne

Plopsaland promoot Plopsa Hotel met speciale kerstcommercial: 'Mooiste hotel van België'

Plopsaland De Panne presenteert een speciale kerstreclame om een verblijf in het nieuwe Plopsa Hotel te promoten. In de commercial is te zien hoe de Kerstman in de lobby van het hotel cadeautjes uitdeelt. Als hij buiten in de sneeuw een jongen ziet staan, haalt hij de knul naar binnen.



De 73 seconden durende spot moet mensen enthousiast maken voor een overnachting tijdens de kerstperiode. In de video wordt het 117 kamers tellende Plopsa Hotel "het mooiste hotel van België genoemd". Het complex ging afgelopen voorjaar open, maanden later dan gepland vanwege de coronacrisis.

Als de coronabeperkingen het toelaten, is Plopsaland tegenwoordig het hele jaar door geopend. In de wintermaanden gaat het volledige attractiepark open op woensdagen, zaterdagen, zondagen en in de kerstvakantie. Op andere dagen zijn bezoekers welkom in het overdekte gedeelte Mayaland en zwemparadijs Plopsaqua.