Energylandia

Pools pretpark probeert Polen warm te maken voor eerste winteropening

Zijn Polen te porren voor een dagje pretpark in de winter? Energylandia hoopt van wel. Het grootste attractiepark van Polen is voor de allereerste keer geopend in de winterperiode. Op social media trekt men alle registers open.



Een stroom aan reclamefilmpjes moet kijkers enthousiast maken voor een winters dagje uit. In de video's benadrukt het attractiepark dat het heel normaal is om 's winters naar een pretpark te gaan. Men verwijst naar andere grote Europese parken, die al jaren de poorten openen tijdens het kerstseizoen.

Pretparken zijn in Polen een relatief nieuw fenomeen: een dagje pretpark zit bij een groot deel van de bevolking nog niet ingebakken in het systeem, laat staan in de winter. In één van de filmpjes legt een medewerker van Energylandia uit dat het berijden van achtbanen in de kou wel degelijk veilig is. Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken, zegt hij.



Achtbaanhoofdstad

Energylandia opende in 2014. Sindsdien groeide het attractiepark uit tot de achtbaanhoofdstad van Europa, met zeventien verschillende rollercoasters. Hoogtepunten zijn mega coaster Hyperion, hybrid coaster Zadra en lanceerachtbaan Abyssus. Het is de bedoeling dat de achtbanen 's winters gewoon operationeel zijn.



De winteropening van Energylandia duurt nog tot en met donderdag 23 december. Bezoekers zijn dagelijks welkom tussen 10.00 en 18.00 uur. In de hoop meer bezoekers te trekken, wordt er gestunt met de prijzen. Online waren de afgelopen dagen tickets verkrijgbaar voor 99 Poolse zloty, zo'n 21,50 euro.