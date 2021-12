ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen: voor het eerst nijlpaarden besmet met coronavirus

In de Belgische dierentuin ZOO Antwerpen zijn nijlpaarden besmet geraakt met het coronavirus. Uit onderzoek is gebleken dat de twee nijlpaarden Imani en Hermien COVID-19 onder de leden hebben. Volgens het dierenpark is het voor het eerst dat er corona is gesignaleerd bij de diersoort.



"Beide dieren vertonen, buiten een lopende neus, geen andere symptomen en maken het goed", laat ZOO Antwerpen weten. Men belooft dat de verzorgers "nog striktere veiligheidsmaatregelen" nemen. Zij zijn voor de zekerheid ook getest, maar ze bleken geen corona te hebben.

Vorig jaar zijn alle zoogdieren in het park ook getest op corona. Toen kwamen er geen besmettingen aan het licht. Dierenarts Francis Vercammen spreekt dan ook over een "uitzonderlijk resultaat". "Naar mijn weten is dit de eerste keer bij deze diersoort. Wereldwijd is dit virus vooral gemeld bij mensapen en katachtigen." De oorzaak van de besmetting is niet duidelijk.



Veiligheidsbrillen

De nijlpaarden zitten inmiddels in quarantaine. Hun verzorgers dragen voortaan niet alleen mondmaskers, maar ook veiligheidsbrillen. Daarnaast doen ze dagelijks een sneltest en vermijden ze het contact met andere verzorgers en dieren. Het nijlpaardenverblijf is afgesloten voor bezoekers totdat de dieren negatief getest worden.