Studio 100-baas over vaccinatieweigeraars: 'Dat zijn de daders'

Hans Bourlon, directeur van Plopsa-eigenaar Studio 100, geeft ongevaccineerden de schuld van de huidige coronamaatregelen. In België worden de coronaregels weer aangescherpt om het aantal besmettingen terug te dringen. Volgens Bourlon had dat niet gehoeven als iedereen zich had laten inenten tegen het virus.



De theatershows van Studio 100 en de pretparken van Plopsa krijgen weer te maken met annuleringen of extra beperkingen. Toch blijft Bourlon nuchter. "Ik denk: de wetenschap weet het best, de politiek volgt dat en wij zijn allemaal ingehaald met iets dat niet voorzien en niet voorspeld was", vertelt hij aan de Vlaamse omroep VRT.

De directeur wijst met een beschuldigende vinger naar anti-vaxxers. "Als er dan iemand de zwarte piet is, is het voor mij: de mensen die zich niet hebben laten vaccineren." In België is momenteel 75,5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. "Waren wij naar 100 procent gegaan, had dit zich niet voorgedaan, was dit niet gebeurd. Dat zijn de daders, voor mij."



Polio

Bourlon pleit dan ook voor een vaccinatieplicht in België. "Ik hoop dat, naar het voorbeeld van Duitsland, men gaat echt die vaccinatie gaat aanpakken en mensen gaat confronteren met het feit dat misschien wel beter verplicht zou zijn." Hij geeft de vaccinatie tegen polio als voorbeeld. Die is voor kinderen ook verplicht.



Vooralsnog mogen de attractieparken van Plopsa geopend blijven, met een beperkte capaciteit, coronabewijzen, mondmaskers en afstand. Het reserveren van een bezoek blijft verplicht voor daggasten.



Tijdvakken

Abonnementhouders hoeven alleen de overdekte Plopsa-parken te reserveren: Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp. Daar gaat een limiet gelden van maximaal tweehonderd gelijktijdige bezoekers. Zij kunnen kiezen tussen twee tijdvakken van drieënhalf tot vier uur, in de ochtend of middag.