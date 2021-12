Floriade

Hard oordeel over 'onduidelijk' veiligheidsplan Floriade 2022

Er is van alles mis met het definitieve veiligheidsplan voor de Floriade. Tot die conclusie komt het Kenniscentrum Evenementenveiligheid, dat het plan bekeek op verzoek van de Almeerse gemeenteraad. De wereldtuinbouwtentoonstelling begint op 14 april 2022.



Het 369 pagina's tellende veiligheidsplan moet ervoor zorgen dat een bezoekje aan de Floriade straks zonder problemen verloopt. De onderzoekers vinden dat plan echter onduidelijk, schrijven ze in hun beoordeling. "Veel maatregelen worden slechts aangestipt in de plannen en komen daarna niet meer terug of worden enkel zeer abstract beschreven."

Zo zou de crowd monitoring tekortschieten. De Floriade wil het aantal bezoekers handmatig turven bij de ingang, maar dat zegt niets over de spreiding op het terrein. Cameratoezicht en het inzetten van spotters zijn volgens het Kenniscentrum onvoldoende. "Maatregelen als 'meer ruimte cree?ren' en 'zorgen voor leeglopen van de locatie' worden genoemd zonder in te gaan op de hoe-vraag, terwijl het antwoord op die vraag beslist niet voor de hand ligt."



Holle frasen

De Floriade maakt zich er wel vaker te gemakkelijk van af, valt in de beoordeling te lezen. "Zinnen als 'de combinatie van beveiligers, cameratoezicht, omheining en informatievoorziening voorkomt ongewenste gebeurtenissen. Daarnaast hebben deze maatregelen een de-escalerend effect' bestaan voor een te groot deel uit holle frasen."



Cijfers ontbreken bovendien. "Er wordt veel gebruikgemaakt van woorden als 'voldoende' en 'extra' zonder nadere kwantificering. Wanneer deze woorden betrekking hebben op de inzet van mensen of middelen, ontbreekt vrijwel altijd een uitleg over waar de capaciteit dan vandaan komt."



Personeelstekort

De experts betwijfelen of er überhaupt voldoende goed opgeleide beveiligers te vinden zijn. Vanuit de branche klinken signalen over een toenemend personeelstekort. Concluderend stelt het Kenniscentrum dat de vele plannen samen een moeizaam geheel vormen.



Onderwerpen zijn uitgesmeerd over verschillende hoofdstukken en er komen zelfs tegenstrijdigheden in voor. "Een totaaloverzicht van alle plannen en de onderlinge verhoudingen ontbreekt." Of het veiligheidsplan nog wordt aangescherpt, is onduidelijk. De Floriade vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022. De organisatie verwacht twee miljoen bezoekers.