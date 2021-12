Tony's Chocolonely Chocolate Circus

Definitief geen Tony's Chocolonely-achtbaan in Zaandam

Chocoladefabrikant Tony's Chocolonely staakt de plannen om in Zaandam een eigen chocoladefabriek met een achtbaan te bouwen. Het bekende chocolademerk speelde lang met het idee voor een eigen rollercoaster, als onderdeel van het zogeheten Tony's Chocolonely Chocolate Circus.



Dat zou zo'n 120 miljoen euro gaan kosten. In de zomer van 2020 werd het Willy Wonka-achtige project al in de ijskast gezet omdat er geen investeerder gevonden kon worden. Nu is het concept officieel geschrapt, zo valt te lezen in de nieuwste jaarcijfers.

De miljoenen die waren vrijgemaakt voor de fabriek, gaan nu naar internationale uitbreidingen. "We geloven dat dit de juiste beslissing is om onze groei en impact naar een hoger niveau te tillen om onze missie te bereiken", liet financieel directeur Jan Huij optekenen.



Droom

Ondanks de annulering vindt algemeen directeur Henk Jan Beltman een eigen achtbaan nog steeds een goed idee. "Het blijft een waanzinnig goed plan, dat juist wel bij Tony's past", vertelt hij aan zakenblad Quote. "Het officiële antwoord luidt dan ook dat dat plan is afgeschoten, maar je spreekt hier ook met een ondernemer met een droom."