Freizeit-Land Geiselwind

Tiki-Waka of Taka Waka? Walibi Belgium reageert op nieuwe achtbaan in Duits pretpark

Een Duits attractiepark lijkt inspiratie opgedaan te hebben in Walibi Belgium. Freizeit-Land Geiselwind opent volgend jaar een familieachtbaan met een exotisch thema: Taka Waka. Veel pretparkfans zullen onmiddellijk denken aan de in 2018 geopende familieachtbaan van Walibi Belgium: Tiki-Waka.



De gelijkenissen zijn niet te ontkennen: de Duitse achtbaan heeft een bijna identieke naam én hetzelfde thema. Bij Walibi Belgium deed de aankondiging van Freizeit-Land Geiselwind dan ook de wenkbrauwen fronsen.

"Het is altijd gemakkelijker om ideeën over te nemen dan nieuwe dingen te bedenken", reageert een Walibi-woordvoerder spottend. Toch is ook het park ook vereerd. "Alleen A-merken worden gekopieerd", lacht de voorlichter.



Gerstlauer

Tiki-Waka is een 21 meter hoge bobsled coaster van de Duitse fabrkant Gerstlauer, onderdeel van Walibi's themagebied Exotic World. Meer informatie over Taka Waka ontbreekt nog. Het nieuwe seizoen van Freizeit-Land Geiselwind start op zaterdag 9 april.