Blijdorp wil uitbreiding olifantenverblijf financieren met loterij

Diergaarde Blijdorp organiseert een loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de uitbreiding van het olifantenverblijf. Lootjes kosten 2,50 euro per stuk. Deelnemers maken onder meer kans op een overnachting in de dierentuin.



Blijdorp coördineert sinds 1991 het Europese stamboek van de Aziatische olifant (EEP). Het park wil daarom voorop blijven lopen in het houden van olifanten volgens de modernste inzichten en hoogste welzijnsnormen. Door het verblijf flink uit te breiden is er straks ook plek voor een bullengroep.

De extra ruimte biedt de dieren bovendien meer variatie en keuzemogelijkheden. Zo kan Blijdorp naar eigen zeggen de dynamiek uit de natuur beter nabootsen.



Trekking

Vorig jaar organiseerde het park ook al een loterij. Dat beviel blijkbaar goed, want aan de opzet is nauwelijks gesleuteld. Het is tot en met 12 januari mogelijk om een lot kopen via www.diergaardeblijdorp.nl/loterij. Op 13 januari vindt de trekking plaats onder toeziend oog van een notaris.



Eén van de hoofdprijzen is een overnachting voor vier personen in een safaritent, die uitzicht biedt op de olifanten. Deelnemers maken ook kans op een dagje meelopen met de dierenverzorger of een lunch met Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen. Daarnaast zijn er veel kleinere prijzen, zoals diners, workshops, boeken en een cosmeticapakket van Patricia Paay.



Achter de schermen

Wie dat wil, kan via een persoonlijke link ook zelf loten verkopen aan bekenden. De makers van de drie meestgebruikte links maken kans op een rondleiding achter de schermen voor zeven personen.