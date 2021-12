Miniatur Wunderland Hamburg

Video: Duits miniatuurpark opent schaalmodel van Rio de Janeiro

Miniatur Wunderland Hamburg in Duitsland heeft een nieuwe attractie geopend. Op een oppervlakte van 46 vierkante meter verrees een schaalmodel van de Braziliaanse metropool Rio de Janeiro. Medewerkers van de miniatuurwereld hebben vier jaar aan het project gewerkt.



Bezoekers zien alle bekende bezienswaardigheden van de stad, zoals het grote Christusbeeld en het strand van Copacabana. De kleine inwoners dompelen zich onder in het Braziliaanse carnaval, maar ook de beruchte sloppenwijken zijn nagemaakt. De bouwkosten bedroegen zo’n 1,5 miljoen euro. Er zitten 60.000 manuren in de attractie.

Rio de Janeiro is de eerste uitbreiding in het nieuwe deel van Miniatur Wunderland Hamburg. Dat is met een 25 meter lange luchtbrug verbonden aan het oude gebouw. Tijdens de oversteek lopen bezoekers naast modeltreinen die heen en weer rijden tussen de twee secties.



Afrika

Het nieuwe gedeelte van Miniatur Wunderland beslaat in totaal maar liefst 3000 vierkante meter. Daardoor kan het miniatuurpretpark weer minimaal tien jaar vooruit met bouwen. Rio de Janeiro is de eerste van vier Zuid-Amerikaanse werelden. Eind volgend jaar moeten Patagonië en Antarctica af zijn. In 2024 volgt een regenwoud en in 2025 het Caribisch gebied. Daarna wil het park zich gaan richten op Afrika en Azië.



Dat is nog niet alles, want in 2022 opent het park ook een kleine bioscoop, een restaurant en de virtualreality-attractie Yullbe. Daarin lijken bezoekers te krimpen, zodat ze zich als minatuurmens door Wunderland kunnen bewegen. Yullbe wordt ontwikkeld in samenwerking met Europa-Park, waar al een gelijknamige attractie te vinden is.