DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort zamelt geld in voor 3FM-actie Serious Request

DierenPark Amersfoort werkt mee aan Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie van radiozender NPO 3FM. Na vier jaar afwezigheid worden er weer dj's opgesloten in het Glazen Huis. Dat komt dit keer in Amersfoort te staan. De opbrengsten gaan naar het Wereld Natuur Fonds (WWF), om de regenwouden van Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen.



DierenPark Amersfoort voelt zich verbonden met de actie. Niet alleen omdat het Glazen Huis in de buurt staat, maar ook omdat het goede doel past bij de visie van de dierentuin. "De regenwouden van Zuid-Amerika worden ernstig bedreigd en daarmee ook de leefomgeving van veel diersoorten", waarschuwt het park.

"DierenPark Amersfoort maakt zich hier grote zorgen over en zet zich in voor het behoud van de natuurlijke leefomgeving van onder andere de brilbeer, luiaard en de zeldzame titicacakikker." Er zijn enkele "passende doneeracties" opgezet die geld in het laatje moeten brengen voor het WWF. Als streefbedrag wordt 2000 euro genoemd.



Hoogwerker

Zo kunnen geïnteresseerden geld doneren om kans te maken op het schoonmaken van een beeld van een enorme dinosaurus, met behulp van een hoogwerker. Ook is het mogelijk om een dag mee te lopen met een verzorger van brilberen of luiaards.



Verder worden er speciale rondleidingen gegeven door het Zuid-Amerikaanse gedeelte van DierenPark Amersfoort, inclusief kijkjes achter de schermen. Wie minimaal 30 euro doneert, reserveert automatisch een plek. Daarnaast is er een loterij waarbij de winnaar de naam van een pasgeboren nachtaapje mag bepalen.



Bedrijventerrein

Het Glazen Huis wordt van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 december bevolkt door 3FM-dj's Sander Hogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen. Zij maken 24 uur per dag radio vanaf bedrijventerrein De Nieuwe Stad in Amersfoort. Luisteraars kunnen tegen betaling een nummer aanvragen.