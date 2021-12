Europa-Park

Bezoeker Europa-Park klaagt over ongeïnteresseerde Kerstman: 'Zo teleurgesteld'

De Kerstman heeft zich niet van zijn beste kant laten zien in Europa-Park. Bezoekers kunnen de beroemde kindervriend deze winter ontmoeten in het Duitse attractiepark. Dat leidt echter niet altijd tot magische taferelen, blijkt uit een anekdote van een teleurgestelde moeder.



Op Facebook vertelt Jacqueline Niederhaus dat ze afgelopen weekend met haar man en twee kinderen van 6 en 8 jaar in Europa-Park was. "Bij de ingang stond vermeld dat de Kerstman persoonlijk te ontmoeten was. Mijn kinderen waren door het dolle heen. Toen we bij zijn huis arriveerden, konden ze niet wachten om naar binnen te gaan."

Maar toen de kinderen het versierde huis in liepen, volgde volgens de vrouw een "enorme domper". "De Kerstman, zittend op zijn stoel, heeft kennelijk niets beters te doen dan met zijn telefoon spelen. De kinderen waren zo teleurgesteld."



Chocoladebollen

Uiteindelijk merkte de Kerstman het gezelschap op. "Toen we alweer bijna buiten waren, riep hij dat we moesten wachten. Hij legde twee chocoladebollen op tafel, maar hij keek niet op van zijn mobieltje. Mijn dochter van 6, die gek is op snoep, wilde de chocolade niet. Ik heb haar nog nooit zo teleurgesteld gezien..."



Niederhaus heeft de situatie aangekaart bij Europa-Park. "In mijn ogen kan dit absoluut niet." Het park biedt op social media excuses aan voor het voorval. "Het spijt ons zeer hoe onze medewerker zich gedragen heeft", luidt de reactie. "We hebben dit doorgegeven aan ons management. De desbetreffende collega zal aangesproken worden."