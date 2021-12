Europa-Park

Europa-Park verkoopt fles rum van 159,50 euro: gerijpt in attractie

Het Duitse pretpark Europa-Park heeft zelf rum op de markt gebracht. Bijzonder is dat de drank gerijpt is in een attractie. De zogeheten Batavia Rum zat meer dan duizend uur in een vat in een varende boot in Piraten in Batavia. Zo legde de rum bijna 10.000 kilometer af, laat Europa-Park weten.



"Het rijpingsproces is wereldwijd uniek", meldt het park. "Door de constante beweging van de boot vermengt de zuurstof in het vat zich met de rum, waardoor het verouderingsproces wordt versneld en de aroma's van het hout vrijkomen."

Het resultaat zou "een zeer complexe en zachte rum met indrukwekkende, kenmerkende aroma's van ananas en papaya" zijn, met een alcoholpercentage van 57,2 procent. Voor een fles van een halve liter vraagt men 159,50 euro. Er blijkt veel animo voor te zijn: in de webshop van het park waren alle beschikbare exemplaren binnen 24 uur uitverkocht.



Directielid

In een promotiefilmpje voor het product is te zien hoe een eigentijdse man na het drinken van de rum verandert in piraat Bartholomeus van Robbemond, het hoofdpersonage van de darkride. Achter de bar staat Europa-Park-directielid Thomas Mack.



Piraten in Batavia heropende in de zomer van 2020, nadat de attractie uit 1987 twee jaar eerder volledig was verwoest door een grote brand. De rum werd niet gerijpt in een vaartuig waar bezoekers in plaatsnemen, maar in een varend decorstuk met een skelet erin.