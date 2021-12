Efteling

Foto's: Efteling neemt plein bij Vogel Rok op de schop voor nieuw themagebied

De Efteling is gestart met werkzaamheden op het plein bij Vogel Rok en Carnaval Festival. Vanwege de komst van het nieuwe themagebied de Wereld van Sindbad werd het parkdeel opnieuw ontworpen. Voor de ingang van achtbaan Vogel Rok komt een groenstrook.



Die moet gaan zorgen voor een afscheiding tussen het Sindbad-gedeelte en de rest van het plein. De locatie is afgezet met bouwhekken. Er wordt al volop gegraven. Tijdens een volgende bouwfase zal de ingang van Vogel Rok verder aangekleed worden, met onder meer een steiger en een bootje.

"Dat zal kwalitatief een veel mooier en logischer beeld geven voor een superbelangrijk element uit het verhaal", zei ontwerper Sander de Bruijn daar eerder over. De Wereld van Sindbad draait om de zeereizen van Sindbad de Zeeman.



Archipel

Naast Vogel Rok bestaat het gebied uit de vernieuwde bootjesmolen Sirocco - voorheen Monsieur Cannibale - en de nieuwe waterspeelplaats Archipel. De eerste fase wordt nog deze winter opgeleverd.



In Archipel is de afgelopen dagen meer beplanting toegevoegd, nadat er eerder al verschillende palmbomen werden geplant. Daarnaast krijgen de wachtrij van Sirocco en de ingang van de waterspeeltuin vorm. Ook verscheen op meerdere plekken een felblauwe ondergrond.