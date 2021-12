Efteling

Efteling trekt stekker uit nieuwjaarsfeest: 'Te onzeker'

Wie zich verheugd had op het vieren van oud en nieuw in de Efteling, komt bedrogen uit. Het attractiepark heeft besloten dat het jaarlijkse oud-en-nieuwfeest ook dit jaar niet doorgaat. Volgens de Efteling is het gezien de coronasituatie te riskant om festiviteiten te organiseren.



De huidige coronaregels gelden vooralsnog tot 19 december, maar de kans is groot dat de maatregelen verlengd worden als de landelijke coronacijfers niet genoeg dalen. "Op dit moment is het te onzeker welke maatregelen er op 31 december zullen gelden", laat de Efteling weten in een verklaring.

"Binnen de huidige maatregelen zou een activiteit in de avond sowieso geen doorgaan kunnen vinden." Pretparken, dierentuinen en andere niet-essentiële sectoren moeten momenteel al om 17.00 uur sluiten. "We vinden het jammer om dit besluit te nemen, maar zien ons genoodzaakt om nu een knoop door te hakken, omdat het anders te kort dag wordt."



Terugbetaling

Bij personen die online tickets hebben gekocht, wordt het aankoopbedrag binnenkort teruggestort. Bezoekers die hun entreebewijzen bestelden bij de Gastenservice, kunnen bij de Gastenservice terecht voor de terugbetaling.



De hotels en vakantieparken van de Efteling blijven geopend tijdens oud en nieuw. "We zoeken op dit moment naar een passend alternatief voor verblijfsgasten", aldus de Efteling. Vorig jaar ging het feest ook niet door. Toen was het volledige attractiepark gesloten.