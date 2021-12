Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen ziet weer af van avondopenstelling

Het speciale avondprogramma van Wildlands Adventure Zoo Emmen gaat niet door. Van zondag 26 december tot en met zondag 9 januari stond eigenlijk avondevenement Wildnights op de planning. Hoewel nog niet bekend is welke coronaregels op dat moment zullen gelden, heeft de Drentse dierentuin uit voorzorg besloten om Wildnights te schrappen.



Als reden noemt men "de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen, de verplichte dagelijkse sluiting om 17.00 uur en de beperkingen in de horeca". Ook vorig jaar werd Wildnights geannuleerd in verband met de coronamaatregelen. Uiteindelijk gingen de Nederlandse pretparken en dierentuinen half december volledig dicht.

Het evenement, met extra activiteiten, entertainment en lichtshows, zou voor de vijfde keer gehouden worden. Wildlands belooft dat er deze winter wel een alternatief komt, overdag. "Om bezoekers wel een feestelijk, winters gevoel mee te geven, wordt het park in de kerstvakantie sfeervol aangekleed."



Winterplein

Zo wordt het Kompasplein in de kerstperiode omgedoopt tot Winterplein, met kerstbomen, nepsneeuw, warme chocolademelk, vuurkorven, foodtrucks en lampjes. Ook themagebied Nortica wordt voorzien van winterse aankleding.