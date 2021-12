Efteling

Foto's: wachtrij bij Efteling-attractie Droomvlucht volgezet met bouwhekken

De wachtrij bij Droomvlucht in de Efteling is veranderd in een soort doolhof van bouwhekken. Efteling-bezoekers staan momenteel te wachten tussen stalen hekken met grote groene zeilen. Op die manier kunnen groepen naast elkaar wachten, zonder anderhalve meter afstand tussen de rijen.



De capaciteit van de rij ligt daarmee fors hoger. Bij de start van de coronacrisis werd de wachtrij om dezelfde reden voorzien van houten schotten met doorzichtige schermen. Nadat de coronaregels in september versoepeld werden, haalde de Efteling de schermen weg. Nu zijn ze toch weer nodig.

Omdat het te veel tijd kost om opnieuw dergelijke spatschermen te installeren, koos het attractiepark nu voor een makkelijkere oplossing. De bouwhekken zijn met tiewraps vastgemaakt aan de bestaande wachtrijhekken. Markeringen die wijzen op de afstandsregel ontbreken nog.



Mondkapjes

Sinds afgelopen weekend moet in de Efteling weer anderhalve meter afstand gehouden worden, zelfs nu iedereen bij de entree het coronatoegangsbewijs moet laten zien. Ook mondkapjes zijn weer nodig in binnenlocaties.