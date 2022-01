Plopsaland De Panne

Nieuw thema voor achtbaan Plopsaland De Panne

Eén van de gebieden in Plopsaland De Panne krijgt deze winter een nieuw thema. De Wereld van Kaatje, met daarin een familieachtbaan en een waterattractie, ondergaat binnenkort een metamorfose. Na negen jaar moet het thema plaatsmaken voor iets anders, zo melden ingewijden aan Looopings.



De Wereld van Kaatje staat in het teken van verschillende kinderprogramma's rond het meisje Kaatje op kinderzender Ketnet: Kaatjes Tralalaatjes, De Wereld rond met Kaatje en Kaatjes Kameraadjes. In 2013 investeerde Plopsaland 750.000 euro om de Kaatje-personages een plek te geven in het park.

Daarvoor werd een bestaand gebied rond de oude tv-show Wizzy & Woppy aangepast. Achtbaan Dongo's Race werd Viktor's Race en waterbaan De Vaat werd Kaatje zoekt Eendje. Nu de populariteit van de series is afgenomen, kiest Plopsa voor iets nieuws.



Geopend

Daarvoor wordt opnieuw samengewerkt met Ketnet, zeggen betrokkenen. Een woordvoerder van Plopsaland kan dat nog niet bevestigen. "Over dit project maken we binnenkort meer bekend", laat hij weten. Het Vlaamse pretpark blijft deze winter voor het eerst geopend op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen en tijdens de schoolvakanties.