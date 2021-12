Disneyland Paris

Voorproefje op nieuwe attractie Disneyland Paris: Nederlander ontdekt Spider-Man-darkride

Disneyland Paris opent volgend jaar een nieuwe interactieve 3D-darkride rond Marvel-superheld Spider-Man. Dezelfde attractie ging afgelopen zomer al open in het Amerikaanse park Disney California Adventure. Een Nederlandse Disney-fan kreeg deze maand de kans om de attractie alvast te testen in de Verenigde Staten. In een YouTube-video deelt hij zijn bevindingen.



Vanwege reisbeperkingen was het voor Nederlanders maandenlang praktisch onmogelijk om naar Amerika te reizen. Nu dat sinds kort weer kan, besloot Davey Odekerken van YouTube-kanaal Disney Goofballs onmiddellijk een kijkje te nemen in Avengers Campus, het nieuwe Marvel-gebied van het Disneyland Resort in Californië.

Daarmee was hij één van de eerste Nederlanders die Web Slingers: A Spider-Man Adventure heeft kunnen ervaren. Na afloop van een ritje is Odekerken een stuk enthousiaster dan hij vooraf had verwacht. "Deze attractie was supervet", luidt zijn oordeel. "Ik had eigenlijk niet gedacht dat ik dit zo ontzettend leuk zou vinden. Echt, wow."



Herhalingswaarde

Odekerken, ook kind aan huis is in Disneyland Paris, vindt het een slimme keus om de Spider-Man-attractie naar Europa te halen. "Ik was niet hyped voor deze attractie toen ik hem zag, ik dacht: dit is een doodnormale shooter. Maar nu ik hem gedaan heb, ik ben echt helemaal hyped. Fantastisch. Deze attractie zal sowieso een superhoge herhalingswaarde krijgen."



In Web Slingers: A Spider-Man Adventure moeten bezoekers op hol geslagen spinnenrobots uitschakelen. Ze schieten spinnenwebben door hun handen te bewegen voor een sensor in het karretje.



Souvenirs

In de rest van de 27 minuten durende video worden ook de meet-and-greets, eetgelegenheden, winkels en shows in de Amerikaanse vestiging van Avengers Campus in beeld gebracht. Zo zijn er interactieve souvenirs die zorgen voor een aangepaste beleving in de attractie.



Odekerken ontmoet in het gebied onder meer Ant-Man, Iron Man, Spider-Man, Black Widow en Loki. Verder neemt hij een kijkje bij een restaurant dat ook naar Disneyland Paris komt: Pym Test Kitchen, gebaseerd op Ant-Man and the Wasp.