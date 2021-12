PortAventura World

Foto's: PortAventura World opent voetbalrestaurant TwentyNine's

PortAventura World heeft nu een eetgelegenheid speciaal voor voetbalfans. Bij de ingang van het Spaanse pretparkresort opende gisteren een voetbalrestaurant met de naam TwentyNine's. Tegelijkertijd werd een interactief voetbalspel voor mobiele telefoons gelanceerd.



TwentyNine's heeft een oppervlakte van 1000 vierkante meter. Het etablissement telt vierhonderd zitplaatsen. "Het concept is revolutionair en baanbrekend", beweert PortAventura in een persbericht. De naam van het restaurant is een verwijzing naar het startjaar van de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga; 1929.

De mobiele game, gratis beschikbaar voor iPhones en Android-telefoons, heet The Beat Challenge. Er wordt gebruikgemaakt van augmented reality om echte beelden te combineren met een virtuele wereld. De app bevat "verschillende games en voetbalvaardigheden". The Beat Challenge is ook te gebruiken buiten het resort.



Attractie

In september 2020 kondigde PortAventura een verregaande samenwerking aan met LaLiga. Voor de eerste fase, die bestaat uit het themarestaurant en de digitale ervaring, is 10 miljoen euro uitgetrokken. Fase twee bestaat uit nieuwe LaLiga-attractie van zo'n 40 miljoen euro. Het is de bedoeling om in de derde fase een volledig LaLiga-themagebied of -pretpark te bouwen, van nog eens 100 miljoen euro.



Algemeen directeur David GarcĂ­a van PortAventura zegt blij te zijn met het samenwerkingsverband. "Het unieke restaurant en de videogame stellen ons in staat om een nieuwe doelgroep aan te spreken. Dankzij digitalisering en nieuwe technieken maken we het mogelijk om fysieke grenzen achter ons te laten en overal ter wereld van PortAventura World te genieten."



Kritiek

Het publiek was bij de aankondiging minder enthousiast. De bekendmaking leidde vorig jaar tot gigantisch veel kritiek op social media. Een attractiepark is bedoeld om te ontsnappen aan de waan van dag, niet om geconfronteerd te worden met voetbalclubs, zo luidde het commentaar.