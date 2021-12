Beekse Bergen

Beekse Bergen voegt schaatsbaan toe aan Safari Resort

Wie deze winter blijft slapen bij Safaripark Beekse Bergen, kan gebruikmaken van een ijsbaan. In het Safari Resort is een semi-overdekte schaatsbaan neergezet van circa 300 vierkante meter, bedoeld voor vakantiegasten.



Vorig jaar was er al een kleinschalige ijsbaan in het vakantiepark, als proef. Dit jaar pakt Beekse Bergen het groter aan. Verblijfsgasten kunnen een tijdvak van twee├źnhalf uur reserveren voor 7,50 euro, inclusief schaatshuur. Per tijdslot is er plek voor maximaal 65 personen.

Er kan geschaatst worden sinds vrijdag 10 december. Voorlopig sluiten de deuren om 17.00 uur vanwege de coronaregels. De ijsbaan blijft naar verwachting staan tot en met donderdag 3 maart 2022.



Zwemmen

Beekse Bergen heeft twee vakantieparken: het Safari Resort en Vakantiepark Beekse Bergen. Gasten die hebben gekozen voor het reguliere vakantiepark, krijgen normaal gesproken een voucher om in de buurt te gaan zwemmen. Daarmee kunnen ze 's winters ook gratis gebruikmaken van de schaatsbaan.