Thorpe Park Resort

Engels pretpark maakt plannen voor achtste achtbaan: 'Van wereldklasse'

Het Engelse pretpark Thorpe Park treft voorbereidingen voor de komst van een spectaculaire nieuwe achtbaan. In het attractiepark staan momenteel al zeven rollercoasters, waaronder een lanceerachtbaan met een topsnelheid van 128 kilometer per uur, een achtbaan met tien inversies, een inverted coaster en een wing coaster.



De achtste achtbaan wordt "een rollercoaster van wereldklasse", laat Thorpe Park weten. "We hebben fantastische toekomstplannen. Op dit moment werken we samen met de lokale autoriteiten aan het indienen de bouwvergunning."

Meer informatie ontbreekt nog. "We zullen meer informatie delen als dat kan." Op vrijdag 10 december wordt een website gelanceerd waarop buurtbewoners op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.



Saw - The Ride

De laatste nieuwe achtbaan in het park opende bijna tien jaar geleden. Dat was wing coaster The Swarm uit 2012. In 2009 ging Saw - The Ride open, gebaseerd op de bekende Saw-horrorfilms. Thorpe Park hoort bij de Britse groep Merlin Entertainments. Zusterpark Chessington World of Adventures werkt momenteel ook aan een bijzondere nieuwe coaster.