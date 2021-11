Beekse Bergen

Beekse Bergen presenteert plannen voor nieuw hoofdgebouw na verwoestende brand

Na een verwoestende brand wordt in het vakantiepark van Beekse Bergen gewerkt aan een gloednieuw hoofdgebouw. In juni ging het oude centrumgebouw volledig in vlammen op. Vandaag laat men zien hoe het nieuwe complex eruit komt te zien.



Het pand, dat in het teken staat van de thema's strand, natuur en water, verrijst op dezelfde plek als de voorganger. De supermarkt, het restaurant, het zwembad, de snackbar en de verhuurbalie voor fietsen en boten keren terug.

Beekse Bergen werkt ook aan een entertainmentruimte met een podium, een overdekte speeltuin en een multifunctionele zaal. De receptie, die nu nog gevestigd is aan het begin van het vakantiepark, wordt eveneens in het nieuwe gebouw ondergebracht.



Logischer

"De brand in juni was echt een enorme klap", zegt manager Maikel Claassens. "We hadden net een renovatie achter de rug en het pand was helemaal klaar voor het zomerseizoen. Maar dit nieuwe gebouw gaat een waardige opvolger worden, met lichte ruimtes en een moderne receptie. We delen het logischer in."



Bezoekers lopen straks vanaf het terras direct het strand op. Er wordt gebruikgemaakt van veel natuurlijke elementen, aldus Claassens. "Het zal hierdoor heel goed aansluiten op de beleving in het park, dat draait om Afrika, water en strand."



Glijbaan

Het zwembad kreeg een upgrade. "Het is ongeveer even groot, met uiteraard weer een glijbaan. Maar er is ook een deel met stroomversnelling, er is een speeldeel voor kleine kinderen en komt een apart bad waarin gasten baantjes kunnen trekken."



Het gebouw moet vóór de volgende zomer af zijn. Tijdens de bouw kunnen gasten gebruikmaken van de voorzieningen op het naastgelegen Safari Resort en Safaripark. Ook is er een tijdelijke snackcounter.