Beekse Bergen

Geen zeeleeuwen meer in Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen heeft afscheid genomen van een diersoort. In het Brabantse dierenpark zijn voortaan geen Californische zeeleeuwen meer te vinden. De dierenarts koos ervoor om de 24-jarige zeeleeuw Joy in te laten slapen.



"Joy was al erg oud en had meerdere gezondheidsklachten", vertelt dierverzorger Christian Meurrens. "Zo was ze onder meer blind. Joy had geen zeeleeuwwaardig leven meer, waardoor er besloten is om haar in te laten slapen."

Omdat Californische zeeleeuwen groepsdieren zijn, is voor de overgebleven zeeleeuw Zora (19) een ander thuis gezocht. Zij is inmiddels verhuisd naar de Duitse dierentuin ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen.



Zeehond

Door het vertrek van Zora en het overlijden van Joy leven er nu geen Californische zeeleeuwen meer in het Safaripark. In het zeeleeuwenverblijf blijft alleen een zeehond over. Het park belooft dat het dier binnenkort gezelschap krijgt van meer soortgenoten.



Bij de opening van het verblijf in 2017 had Safaripark Beekse Bergen nog zeven zeeleeuwen. Men sprak toen trots over het "grootste zeezoogdierenverblijf van Europa", omdat de zeeleeuwen de beschikking hadden over ruim 10 hectare aan water.