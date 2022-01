Europa-Park

Europa-Park lanceert eigen streamingdienst met films en series: Veejoy

Europa-Park heeft vandaag een eigen Netflix-achtig streamingplatform gelanceerd. Op Veejoy, te vinden op veejoy.de, worden alle films, series, podcasts, reclames en documentaires van het Duitse attractiepark gebundeld.



De dienst is in principe gratis, maar voor sommige films moet los betaald worden. Zo kost het huren van een videoregistratie van halloweenmusical Spook Me 1,99 euro. Inloggen kan via Europa-Parks overkoepelende loginsyteem MackOne.

Het concept werd in november 2020 aangekondigd als "een Netflix voor de pretparkwereld". Het aanbod bestaat niet alleen uit speelfilms en andere lange producties, maar ook uit korte clips als onridefilmpjes, tv-commercials, videoclips, YouTube-series en ander promotiemateriaal.



Elders

Bijna alle video's zijn eerder al elders verschenen. Eén productie is helemaal nieuw: de documentaireserie Die Europa-Park Geschichte, waarvan nu de eerste aflevering online staat. Die duurt zo'n elf minuten. De komende weken volgen de andere delen.