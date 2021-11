Disneyland Paris

Video: eerste sneeuw van het seizoen in Disneyland Paris

In Disneyland Paris is de eerste sneeuw van het seizoen gevallen. Op zaterdagochtend 27 november waren bezoekers getuige van een sneeuwbui, die zo'n anderhalf uur duurde. Dat zorgde voor sprookjesachtige taferelen in het Disneyland Park.



Een zeven minuten durende YouTube-video laat zien hoe er sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen in de themagebieden Main Street U.S.A. en Frontierland. Ook achtbaan Hyperspace Mountain en het kasteel van Doornroosje komen voorbij.

Wie binnenkort naar Disneyland Paris gaat, kan het sowieso zien sneeuwen: in Main Street U.S.A. zorgen sneeuwmachines voor meerdere sneeuwbuien per dag. De kerstperiode duurt nog tot en met zondag 9 januari 2022.