Wunderland Kalkar

Foto's: deze winter vier dagen per week kermis in Duits pretpark

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar blijft 's winters gesloten, maar tijdens de wintermaanden kunnen bezoekers er wel terecht voor enkele kermisattracties. Op een terrein bij het attractiepark staat tot en met donderdag 23 december een nostalgische kermis.



Ook is er een kleinschalige kerstmarkt in middeleeuwse sferen. Beide onderdelen gaan open op donderdagen tot en met zaterdagen van 15.00 tot 22.00 uur en op zondagen van 12.00 tot 22.00 uur. Ze zijn te vinden bij de uitgang van de Winter Wunderland Drive-In: een autosafari langs verlichte decors, artiesten en een tent met kraampjes en circusdieren.

De kermis bestaat onder meer uit botsauto's, een spooktrein, een schietsalon, een lachspiegeltent, een rups, ouderwetse schommels en verschillende eetgelegenheden. Een intrigerende attractie aan de rand van het terrein is de interactieve voorstelling The Lady Show.



Contant geld

Er moet per attractie betaald worden met contant geld. Pinnen is niet mogelijk. De autosafari - die 15 euro per auto kost - is voor iedereen toegankelijk, op het kermisterrein geldt de 2G-regel. Alleen gevaccineerde en genezen personen zijn welkom.