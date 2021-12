Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Grote verbouwing voor speelhal Lucky Nugget in Attractiepark Slagharen

De populaire speelhal van Attractiepark Slagharen ondergaat een enorme metamorfose. Dit najaar wordt de Lucky Nugget, gelegen in de Main Street van het Overijsselse pretpark, gerenoveerd en vergroot. Men heeft gekozen voor een volledig nieuw uiterlijk.



Het naastgelegen Aziatisch restaurant Wok Inn is permanent gesloten. De vrijgekomen ruimte wordt bij de arcadehal getrokken. Daardoor wordt de Lucky Nugget - vooral in trek bij verblijfsgasten - bijna twee keer zo groot. De focus moet meer komen te liggen op games dan op gokkasten.

"Het interieur van de Lucky Nugget wordt een stuk moderner en strakker, maar wel met een klassieke Slagharen-sfeer", vertelt directeur Dave Storm. Er is gekozen voor veel houttinten. Een deel van het pand wordt vormgegeven als een hotel in wildweststijl.



Nieuwe bestemming

Ook de façade krijgt een flinke opfrisbeurt. Slagharen hoopt dat de verbouwing eind dit jaar afgerond is. De uitbreiding maakt de verderop gelegen automatenhal Rosie's Penny Arcade overbodig. Voor die locatie wordt nog een nieuwe bestemming gezocht.