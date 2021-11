Bobbejaanland

Theater Bobbejaanland 's winters geopend: 'Heel bijzondere ervaring'

Het grote theater van Bobbejaanland wordt 's winters gebruikt voor een externe productie. Nu het Vlaamse pretpark gesloten is vanwege de jaarlijkse winterstop, treedt de lokale toneelgroep L&J Theater er op. Afgelopen weekend ging de voorstelling Geestig in première.



Het is voor de derde keer dat de groep gebruik mag maken van het legendarische Bobbejaanland-theater, waar wijlen oprichter Bobbejaan Schoepen vroeger zelf op het podium stond. Het attractiepark in Lichtaart opende zestig jaar geleden.

"Ik kwam zelf als klein kind naar de shows van Bobbejaan kijken, ik heb ook als student hier in het park gewerkt", vertelt acteur Maxim Selis in gesprek met de lokale tv-zender RTV. "Het is voor mij een heel bijzondere ervaring om hier op een podium te staan waar het eigenlijk voor Bobbejaan en Bobbejaanland allemaal begonnen is."



Blithe Spirit

Eigenlijk had Geestig een jaar geleden opgevoerd moeten worden, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. De show, gebaseerd op de Britse productie Blithe Spirit uit 1941, gaat over een beroemde scriptschrijver die met behulp van een medium per ongeluk zijn overleden eerste vrouw tot leven wekt.



De makers beloven "dolle misverstanden, absurde jaloezie en hilarische verwarring tussen mens én geest". Tickets zijn voor 14 euro en 0,50 euro servicekosten verkrijgbaar via lenjtheater.be. Bobbejaanland gaat in april 2022 weer open.