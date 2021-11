Nieuws

Dierentuinorganisatie suggereert afmaken gorilla's vanwege overschot

Europese dierenparken kampen met een overschot aan westelijke laaglandgorilla's. Daarom wil een belangrijke dierentuinorganisatie een deel van de mannetjes mogelijk in laten slapen. Dat schrijft het Britse dagblad The Guardian. Het plan kan rekenen op kritiek van activisten.



In het wild worden de relatief kleine laaglandgorilla's met uitsterven bedreigd, maar dierentuinen hebben er juist te veel. De European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) stelt in een gelekt document drastische maatregelen voor. Mannetjes moeten een castratie ondergaan, in isolement leven (zodat ze zich niet kunnen voortplanten) of zelfs afgemaakt worden. De parken die bij EAZA zijn aangesloten hebben in totaal 463 laaglandgorilla's, waarvan 212 mannetjes.

EAZA schrijft dat euthanasie de meest effectieve manier is om bestaande populaties in te dammen. Tegelijk realiseert de organisatie zich dat daar veel kritiek op zou komen. "Elke discussie over het in laten slapen van dieren kan tot hoogoplopende emoties leiden omdat het makkelijk is om te empathiseren met de gorilla's." Dierentuinen kunnen volgens EAZA lijden onder de negatieve publiciteit.



Regenwouden gekapt

Activisten reageren alvast verbolgen op het plan. De bekende conservator Damian Aspinall vindt dat de overtollige laaglandgorilla's terug moeten keren naar het wild. Daar is echter veel ruimte voor nodig, zodat de gorilla's niet in contact komen met soortgenoten of mensen. Ruimte die volgens sommige wetenschappers moeilijk te vinden is: veel regenwouden zijn inmiddels gekapt. Ook wijzen ze erop dat gorilla's menselijke ziektes kunnen oplopen. Die zouden ze in het wild kunnen doorgeven aan andere dieren.



Een woordvoerder van EAZA geeft toe dat euthanasie onderdeel is van hun strategie, maar zegt dat deze methode momenteel niet expliciet wordt aangeraden. De organisatie wil kijken naar de mogelijkheid om gorilla's te laten re-integreren in het wild. Daarbij zou het essentieel zijn om de diversiteit van natuurgebieden te waarborgen.



Apenheul

EAZA werkt intensief samen met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Op de website van de Europese branchevereniging worden Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark, Safaripark Beekse Bergen, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, Apenheul, Vogelpark Avifauna, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk genoemd als individuele leden.