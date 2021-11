Diergaarde Blijdorp

Foto's: ijsbeer in Diergaarde Blijdorp vermomt zich als bruine beer

Een bezoeker van Diergaarde Blijdorp heeft een bijzonder tafereel op de gevoelige plaat vast weten te leggen. Johanna Kok was getuige van een opvallende metamorfose bij ijsbeermannetje Wolodja.



Ze fotografeerde hoe de ijsbeer uitbundig begon te rollen in de modder, met als gevolg dat het witte dier langzaam maar zeker bruin werd. Zo kon het gebeuren dat Wolodja na verloop van tijd sprekend leek op een bruine beer.

Beelden van de komische transformatie verschenen in de Facebook-groep Blijdorper Bende. De ijsbeer werd geboren in Berlijn. Het dier verhuisde in 2019 van Ouwehands Dierenpark naar de Rotterdamse dierentuin.