Opmerkelijk beeld: 40 meter hoge Free Fall in Slagharen is verdwenen

Eén van de hoogste attracties van Attractiepark Slagharen is plotseling nergens meer te bekennen. Het pretpark in Overijssel heeft de 40 meter hoge Free Fall afgebroken. De beeldbepalende vrijevaltoren, gelegen aan het Fonteinplein bij de entree, ontbreekt deze winter vanwege ingrijpende onderhoudswerkzaamheden.



Begin deze maand sloot de attractie voor een opknapbeurt. Inmiddels is de volledige toren weggehaald. "Om de conditie van de attractie in de toekomst te garanderen, wordt de Free Fall in de winter gereviseerd", laat Slagharen weten.

"De toren zal een veiligheidscontrole van 100 procent ondergaan, op onder andere lasnaden. Ook wordt de toren volledig voorzien van een nieuwe verflaag." In het voorjaar van 2022 moet de renovatie zijn afgerond.



Italiaans

Slagharen opende de Free Fall in 2003, bijna negentien jaar geleden. De thrillride werd gebouwd door de Italiaanse firma Fabbri. In het park staat slechts één attractie die hoger is: het 50 meter hoge reuzenrad Big Wheel.



Naast de toren ontbreekt er momenteel nog een attractie: klimparcours Black Hill Ranger Path is afgelopen zomer eveneens afgebroken voor onderhoud. Het klimpark was al sinds het voorjaar van 2020 dicht in verband met de coronamaatregelen. Verder werd deze maand de matjesglijbaan Mountain Slide definitief verwijderd.