Toverland is zondag nog niet klaar voor afstandsregel: 'Niet haalbaar'

Toverland weet nu al dat het niet gaat lukken om het attractiepark vóór zondag klaar te maken voor de afstandsregel. Dat valt te lezen in een verklaring van het management. Vanaf zondag 28 november moeten Nederlanders van 18 jaar en ouder weer anderhalve meter afstand houden, zelfs op plekken waar het coronatoegangsbewijs verplicht is.



Toverland had de coronacheck bij de entree juist geïntroduceerd om de overige coronamaatregelen te kunnen omzeilen, net als onder meer de Efteling en Wildlands Adventure Zoo Emmen. Dat afstand houden straks weer de norm wordt, is een bittere pil om te slikken. Daarnaast keren mondkapjes terug in binnenlocaties, voor iedereen vanaf 13 jaar.

"We doen er alles aan om de anderhalve meter afstand zo snel mogelijk te faciliteren in het park", laat Toverland weten. "Vanwege de korte termijn tussen de persconferentie en de ingang van de extra maatregelen, is het voor ons niet haalbaar om meteen het hele park gereed te hebben."



Markeringen

Bezoekers zullen zelf moeten opletten. "Kom jij op zondag 28 november naar Toverland? Dan willen we je vragen om je overal aan de afstandsregel te houden, ook op plekken waar de markeringen en bebording nog ontbreken. Bij voorbaat dank." Er wordt vastgehouden aan het coronabewijs bij de ingang, om geen individuele controlepunten te hoeven hanteren bij de vele terrassen.



Voorlopig is het Limburgse pretpark alleen geopend in de weekenden en tijdens de kerstvakantie, vanaf 10.00 uur. De drie themagebieden Land van Toos, Wunderwald en Ithaka gaan open, de rest van het park blijft 's winters gesloten. Door de coronaregels moet het park vanaf zondag al om 17.00 uur dicht zijn.