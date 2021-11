Efteling

Efteling-bezoekers negeren nieuwe coronamaatregelen: volle wachtrijen zonder afstand

In de Efteling gelden vanaf vandaag nieuwe coronamaatregelen: bezoekers moeten niet alleen een coronapas laten zien bij de entree, maar ook mondkapjes dragen in binnenlocaties en voortdurend anderhalve meter afstand houden. In de praktijk blijkt er nauwelijks draagvlak voor te zijn: de regels worden door Efteling-bezoekers én -medewerkers massaal genegeerd.



Nederlanders zijn overduidelijk klaar met de door de overheid opgelegde coronabeperkingen. Praktisch niemand hield vandaag anderhalve meter afstand in de propvolle wachtrijen bij de attracties. De Efteling ondernam zelf geen actie om daar verandering in te brengen: nergens waren beveiligers of toezichthouders te bekennen. Aanwezige personeelsleden hielden zich ook niet aan de afstandsregel.

Tussen het voorjaar van 2020 en het najaar van 2021 waren de Efteling-rijen voorzien van spatschermen, zodat wachtende bezoekers probleemloos naast elkaar konden staan. De schotten zijn inmiddels bijna overal weggehaald. Dat helpt niet mee: in sommige wachtrijen is afstand houden nu zelfs met de beste bedoelingen niet mogelijk, omdat rijen langs elkaar lopen zonder afscherming.



Dranghekken

Looproutes, rijen en protocollen moeten op veel plekken dus nog aangepast worden. Zo kon het voorkomen dat bezoekers in 4D-bioscoop Fabula vandaag met zijn allen op een kluitje gingen zitten. Er waren immers geen zitplaatsen afgesloten. Waar wel afstand wordt gehouden, is in de karretjes en bootjes van attracties. Door de verlaagde capaciteit lopen de wachttijden op. Rijen bij populaire attracties zijn verlengd met dranghekken.



De Efteling erkent dat bezoekers - met name in wachtrijen - de regels aan hun laars lappen. "We zien dat gasten, net als in de rest van Nederland, er niet altijd bij stil staan om de anderhalvemetermaatregel na te leven", meldt een woordvoerder aan Looopings.



Crowd control

Hoe nu verder? "De komende tijd gaan we gefaseerd een aantal maatregelen terugbrengen om gasten te helpen de anderhalve meter eenvoudiger na te kunnen leven. Ook zullen we meer communicatie en crowd control inzetten."



De voorlichter benadrukt dat er voortaan weer minder gasten worden toegelaten. "Zo'n één derde van onze capaciteit. Hierdoor is er voldoende ruimte in het park om afstand te kunnen houden. Maar het naleven van de maatregelen blijft een gedeelde verantwoordelijkheid."



Boarding Pass

Optredens van gospelkoor De Lichtpuntjes gaan tot nader order niet door, om geen mensenmassa's op de been te brengen. De muzikale act van de Vuurprins en Sneeuwprinses is ook geschrapt. Ze zijn nog wel aanwezig voor een meet-and-greet. Bij paardenshow Raveleijn wordt vanwege de verlaagde capaciteit weer gewerkt met een verplichte Boarding Pass, beschikbaar in de Efteling-app.



In de Efteling vond vandaag een bedrijfsevenement van horecagroothandel Sligro plaats. Abonnementen waren om die reden niet geldig. Het park sloot vanwege de avondlockdown om 17.00 uur. Wachtrijen voor attracties en winkels werden al eerder afgesloten. Zo ging de ingang van draaiend huis Villa Volta om 16.00 uur dicht, omdat de wachttijd op dat moment zestig minuten bedroeg.