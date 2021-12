Efteling

Efteling-theatershow Caro wordt vervroegd vanwege coronaregels

De Efteling kiest ervoor om theatershow Caro voorlopig 's middags op te voeren in plaats van 's avonds. Voorstellingen die de komende weken om 18.30 uur zouden beginnen, worden verplaatst naar 15.30 uur. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



In Nederland is momenteel een avondlockdown actief: niet-essentiële sectoren moeten om 17.00 uur gesloten zijn, in de hoop het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Om die reden is het niet mogelijk om Caro 's avonds te vertonen. Vooralsnog gelden de huidige coronaregels tot zondag 19 december.

Door Caro om 15.30 uur te starten, kan de productie in het Efteling Theater toch blijven draaien. De eerstvolgende shows zijn te zien op zaterdag 4, zondag 5, zaterdag 11 en zondag 12 december. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden. Die kosten 25 euro voor daggasten en 10 euro voor verblijfsgasten.