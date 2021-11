Efteling

Efteling reageert op nieuwe coronaregels: 'We hadden dit niet meer verwacht'

De Efteling baalt stevig van de door het kabinet opgelegde coronamaatregelen. Vanaf aanstaande zondag is anderhalve meter afstand houden plotseling weer verplicht, zelfs als er gewerkt wordt met het coronatoegangsbewijs. Voor een park als de Efteling zorgt dat voor een enorme uitdaging.



Wachtrijen, attracties, winkels en restaurants zullen halsoverkop aangepast moeten worden om te kunnen voldoen aan de regels. In de wachtrijen bij de attracties zijn net bijna alle spatschermen weggehaald. Met de kennis van nu had de Efteling die beter kunnen laten staan.

"We zijn vooral blij dat we open mogen blijven", laat de Efteling weten in een verklaring. "Dat we minder gasten kunnen ontvangen is natuurlijk een tegenvaller. Ook het terugkeren van de anderhalve meter zorgt voor een extra uitdaging. We hadden dit niet meer verwacht omdat we met het coronatoegangsbewijs werken."



Vooruitlopend

Hoewel die coronacheck op dit moment nog niet wettelijk verplicht is, houdt de Efteling er wel aan vast. De politiek werkt aan een wetswijziging die ervoor zorgt dat alle Nederlandse pretparken en dierentuinen met de coronapas moeten gaan werken. "We blijven een coronatoegangsbewijs vragen bij de entree, vooruitlopend op de verwachte verplichting."



Met name zondag belooft een chaotische dag te worden voor het Kaatsheuvelse attractiepark. Er worden heel veel bezoekers verwacht vanwege een bedrijfsuitkoop van horecagroothandel Sligro. De Efteling had er bij het plannen van het evenement niet op gerekend dat de attracties op halve capaciteit moeten draaien vanwege de afstandsregel. Bovendien gaat het uiteraard niet lukken om alle weggehaalde borden, hekken, schotten en stickers binnen één dag terug te plaatsen.



Uitdaging

"We hadden gehoopt dat de maatregelen pas na het weekend zouden ingaan", zegt de Efteling daarover. "Nu staan we voor een uitdaging voor komende zondag." Het park zet naar eigen zeggen "alles op alles" om de anderhalve meter afstand - die geldt voor personen van 18 jaar en ouder - "zo spoedig mogelijk te faciliteren".



Dat dit niet overal gaat lukken, lijkt evident. "We doen, zeker ook de komende dagen, een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze gasten. Gasten die een bezoek hebben gepland en graag willen komen, verzoeken we om ons te helpen een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Dat kunnen ze doen door afstand te houden en drukke plekken te vermijden." In overleg met de gemeente heeft de Efteling ervoor gekozen om het drukke Sligro-evenement op zondag niet te annuleren.



Mondkapjes

Naast de afstandsregel wordt ook het dragen van mondkapjes weer verplicht bij verplaatsingen in binnenlocaties. Daarnaast gaan de poorten voorlopig dicht om 17.00 uur in plaats van 18.00 uur. Het park opent de komende tijd wel een uur eerder dan gepland: doordeweeks om 10.00 uur, in de weekenden om 09.00 uur.



"Alle locaties moeten om 17.00 uur gesloten zijn", waarschuwt de Efteling. "Wachtrijen van attracties sluiten daarom eerder en gasten kunnen niet langer blijven zitten in een restaurant." Bij een wachttijd van anderhalf uur zal een attractie bijvoorbeeld noodgedwongen al om 15.30 uur afgesloten worden.



Tijdslot reserveren

Abonnementhouders en verblijfsgasten hoeven vooraf geen tijdslot te reserveren, dagbezoekers moeten dat wel. Komend weekend zijn abonnementen niet geldig vanwege de eerder genoemde bedrijfsevenementen. Zaterdag vindt een Thuisvoordeeldag plaats voor Essent-klanten.



Theatervoorstelling Caro in het Efteling Theater zou op zondag opgevoerd worden om 18.30 uur. Nu dat niet meer mag, wordt de voorstelling verplaatst naar 15.30 uur. De Efteling gaat de reserveringen van verblijfsgasten automatisch verplaatsen. Tickets van dagbezoekers worden geannuleerd en terugbetaald. Zij zullen nieuwe kaarten moeten bestellen als ze de middagvoorstelling alsnog willen bijwonen. Voor de shows na 28 november wordt nog een oplossing gezocht.