Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo biedt originele informatieborden aan: 'Voor de echte verzamelaars'

Bezoekers van Burgers' Zoo kunnen informatieborden op de kop tikken die echt in de dierentuin hebben gehangen. In de souvenirwinkel bij de ingang worden nu originele bordjes verkocht afkomstig uit waterwereld Burgers' Ocean.



"Een tip voor de échte dierentuinfans en verzamelaars, beschikbaar zolang de voorraad strekt", laat een woordvoerder van het Arnhemse dierenpark aan Looopings weten. Het gaat om borden met informatie over diverse vissoorten. Ze kosten 15 euro per stuk.

Waarom zijn de bordjes vervangen? "Bij veel vissoorten verandert de wetenschappelijke naam nog wel eens met dank aan voortschrijdende wetenschappelijke inzichten", legt de voorlichter uit. Ook worden er vissoorten afgebeeld die inmiddels uit de collectie zijn.



Koraalrif

Burgers' Ocean is een tropisch koraalrifaquarium met acht miljoen liter water. Eén van de belangrijkste onderdelen is een levend koraalrif van 750.000 liter water, de grootste van Europa.



Vorig jaar bood Burgers' Zoo al enkele authentieke informatieborden uit het park aan. Die waren in een mum van tijd uitverkocht. Vanwege de populariteit liggen er tegenwoordig nog wel replica's in de winkel, voor 19,95 euro per stuk.