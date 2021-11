Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen neemt afscheid van attractie uit 1974

Attractiepark Slagharen heeft een 47 jaar oude attractie weggehaald. Een matjesglijbaan met de naam Mountain Slide, geopend in 1974, is deze maand uit het park verwijderd. De glijbaan, gelegen tussen het American Circus Theater en The Eagle, was in zeer slechte staat.



Al sinds 2019 werd de Mountain Slide niet gebruikt. In de jaren daarvoor was de attractie slechts mondjesmaat geopend. Volgens een woordvoerster ontstonden er problemen bij regen of wind. Men zou onderzoeken "welke aanpassingen nodig zijn om de weersafhankelijkheid te voorkomen".

Uiteindelijk heeft Slagharen niet gekozen voor een aanpassing, maar voor het weghalen van de attractie. De Mountain Slide werd destijds gebouwd door de inmiddels verdwenen fabrikant Bennett.



Reuzenrad

Er komt geen nieuwe attractie voor in de plaats. Het is een publiek geheim dat Slagharen een andere plek op het oog heeft voor een toekomstige uitbreiding, namelijk een stuk grond achter het reuzenrad. Het park houdt wel een vergelijkbare attractie over: bootjesglijbaan White Water, te vinden bij waterparadijs Aqua Mexicana.



Tegelijkertijd met de verwijdering van de Mountain Slide is ook een andere nostalgische attractie definitief van het toneel verdwenen. De restanten van de thrillride Flying Cloud uit 1983 zijn naar de schroothoop gebracht, vertelt Slagharen-directeur Dave Storm aan Looopings.



Verkopen

Het klassieke loopingschip werd al in 2014 afgebroken. In eerste instantie was het de bedoeling om de attractie elders in het park later opnieuw op te bouwen. De afgelopen jaren lagen de onderdelen weg te roesten op een terrein achter de schermen. Verkopen aan een ander park bleek ook geen optie meer. Nu is de Flying Cloud - ook wel bekend als Traumboot - onherroepelijk verleden tijd.