Efteling

Foto's: Efteling probeert technische storing bij schommelschip op te lossen

De Efteling is bezig met werkzaamheden bij de Halve Maen. Het 20 meter hoge schommelschip ging drie weken geleden onverwachts dicht vanwege een technische storing. Sindsdien is de attractie buiten gebruik. Vandaag stond er een hoogwerker naast het schip.



Te zien was hoe medewerkers zich ontfermden over de top van de constructie. Hoelang de sluiting nog gaat duren, kan een Efteling-woordvoerder niet zeggen. "Maar we doen er alles aan om de Halve Maen zo snel mogelijk te kunnen heropenen", meldt hij.

Eerder liet de Efteling weten dat er samen met de fabrikant gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem. Die lijkt nu gevonden te zijn. "Een aantal onderdelen wordt vervangen", vult de voorlichter aan.



Achtbaan

Naast de Halve Maen is op dit moment ook houten achtbaan Joris en de Draak gesloten. Daar vindt gepland onderhoud plaats aan de baan en aan het stationsgebouw.