Efteling

Efteling-fan komt zelf met ontwerp voor nieuw hotel bij entree

Hoe zou een nieuw hotel bij de ingang van de Efteling eruit kunnen zien? Bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen moet een nieuw hotelcomplex komen te liggen, maar de Efteling wil er zelf nog niets over kwijt. Na het horen van het nieuws besloot Efteling-fan Jari Lambrechts uit Breda zelf een concept te bedenken.



Hij liet zijn creativiteit de vrije loop. Na zo'n zeven uur tekenen is het resultaat een hotelgebouw in de stijl van het Huis van de Vijf Zintuigen, met veel ronde vormen en sierlijke rieten daken.

"Toen het nieuws over een hotel op het Dwarrelplein naar buiten kwam, lieten fans massaal op social media weten wat ze níet willen zien", vertelt Lambrechts aan Looopings. "Ik heb mezelf uitgedaagd om iets te ontwerpen dat wel op die plek zou passen."



Bouwstijl

De Efteling-liefhebber liet zich leiden door de originele ontwerpen van Ton van de Ven. "Ik wilde rekening houden met hetgeen er al staat, dus ik ben gaan kijken naar schetsen van het Huis van de Vijf Zintuigen en de traditionele Sumatraanse bouwstijl, aangezien het huis daar ook op gebaseerd is."



Het fictieve hotel heeft een ingang in de vorm van een grote zwarte boog. "Het is een combinatie van laagbouw en hoogbouw aan de achterkant, met een luchtbrug richting de entree." In het ontwerp van Lambrechts is er plaats voor twee restaurants en twee terrassen.



Positief

De Bredanaar zegt positief verrast te zijn over de reacties die hij ontving. "Dat had ik niet verwacht." Wat hoopt hij dat de Efteling uiteindelijk gaat realiseren? "Ik hoop vooral dat het plein, het hotel en de ingang samen echt een geheel worden, een echt ingangsgebied. Het zou het prachtige Huis van de Vijf Zintuigen moeten complimenteren."