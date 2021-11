Nieuws

Kabinet kondigt nieuwe coronamaatregelen aan voor pretparken en dierentuinen

De nieuwe coronamaatregelen die het demissionaire kabinet zojuist heeft aangekondigd, hebben veel gevolgen voor de Nederlandse attractie- en dierenparken. Afstand houden en mondkapjes dragen moet vanaf zondag 28 november ook op plekken waar om een coronapas gevraagd wordt. Verder worden de openingstijden opnieuw ingekort.



De afgelopen weken moesten pretparken en dierentuinen om 18.00 uur sluiten. Die eindtijd wordt op zondag 28 november vervroegd naar 17.00 uur. Ook restaurants, cafés, bioscopen, theaters, casino's, musea en niet-essentiële winkels moeten straks tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht zijn. Supermarkten mogen tot 20.00 uur geopend blijven.

Daarnaast keert de anderhalve meter afstand nu terug in alle parken, zelfs waar gewerkt wordt met het coronatoegangsbewijs. Plekken als de Efteling, Toverland en Wildlands Adventure Zoo Emmen kozen juist vrijwillig voor het invoeren van een coronabewijs bij de entree, zodat afstand houden niet nodig is. Er geldt een maximum van één bezoeker per 5 vierkante meter.



Binnenlocaties

Vanaf zondag moeten bezoekers ook daar verplicht afstand houden. Mondkapjes moeten gedragen worden bij verplaatsingen in binnenlocaties als restaurants, winkels en overdekte attracties. Wie een vaste zitplaats heeft, bijvoorbeeld in een attractie, mag het mondmasker afzetten.



Met name in attractieparken gaat de aanpassing zorgen voor heel wat hoofdbrekens. Zij kunnen de karretjes van veel attracties straks niet meer volledig vullen. Voor de capaciteit en wachttijden is dat dramatisch. Ook moeten de wachtrijen weer voorzien worden van strepen, hekken, schotten en borden, zodat afstand houden daar mogelijk is.



Terrassen

Parken als Duinrell, Attractiepark Slagharen, Artis, Blijdorp, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark en Safaripark Beekse Bergen werken al sinds 14 november weer met mondkapjes en anderhalve meter afstand. Zij wilden liever geen coronabewijs vragen bij de ingang. De CoronaCheck-app is daar alleen nog verplicht bij horecalocaties, terrassen en voorstellingen.



Het kabinet vindt de aanscherpingen nodig om de zorg te ontlasten. In het hele land worden nu planbare operaties uitgesteld vanwege het grote aantal coronapatiënten. Voorlopig geldt de lockdown voor drie weken. Uit ervaring weten we echter dat dergelijke maatregelen veel langer van kracht kunnen blijven als de coronacijfers niet voldoende dalen.