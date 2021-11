Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Black Friday: jaarabonnement Slagharen nu goedkoper dan één Efteling-ticket

Attractiepark Slagharen stunt met de prijzen ter gelegenheid van Black Friday. Een jaarabonnement op het Overijsselse pretpark kost tijdelijk 39,90 euro per persoon. Dat is goedkoper dan één regulier entreebewijs voor de Efteling. Voor een Efteling-kaartje moet tegenwoordig 45 euro afgerekend worden, plus 12,50 euro voor een parkeerplek.



Het voordelige Slagharen-abonnement is direct geldig en loopt ruim een jaar, tot en met 9 januari 2023. Wie in de Black Friday-periode een pas bestelt, ontvangt bovendien twee gratis toegangskaarten voor vrienden, familie of kennissen. Die tickets kunnen gebruikt worden tot en met 31 mei 2022.

Jaarkaarthouders krijgen bovendien een gratis snackmenu en 15 procent korting op restaurants, winkels en overnachtingen. Ze mogen daarnaast gratis parkeren. De aanbieding geldt tot en met dinsdag 30 november. Een Zilver-abonnement kost dan 39,90 euro in plaats van 51,90 euro.



Bobbejaanland

Wie liever een Goud-abonnement heeft, rekent nu 59,90 euro af in plaats van 79,90 euro. Met de Goud-variant krijgen abonnees ook 50 procent korting op entreetickets voor maximaal vijf personen, gratis toegang voor opa en oma en vijf keer gratis toegang tot zusterparken Movie Park Germany, Bobbejaanland en Belantis.