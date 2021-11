Disneyland Paris

It's a Small World in Disneyland Paris tot nader order dicht vanwege asbest

Disneyland Paris heeft de beroemde attractie It's a Small World gesloten. Asbest blijkt de boosdoener te zijn. Het is onduidelijk hoelang het weghalen ervan gaat duren. Disney communiceerde tot nu toe nagenoeg niets over de sluiting. Op de officiële onderhoudskalender wordt geen einddatum genoemd.



Wel is duidelijk dat de darkride dit jaar in ieder geval niet meer opengaat. Er zijn bouwschuttingen neergezet. Looopings heeft een woordvoerder van Disneyland Paris om een uitleg gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen reactie. In interne documenten valt te lezen dat er asbest is aangetroffen in het plafond en de airconditioning.

In de jaren negentig werd asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen. Het inhaleren van kleine asbestvezels kan leiden tot allerlei ziektes, waaronder asbestose en longkanker. In het geval van Disneyland zou er geen gevaar zijn geweest voor bezoekers of medewerkers.



Spookhuis

Begin 2019 kwam al naar buiten dat er sprake was van asbest bij spookhuis Phantom Manor. Een onderhoudsbeurt duurde om die reden enkele maanden langer dan verwacht. Toen benadrukte een voorlichter dat uit tests was gebleken dat er geen problemen waren met de luchtkwaliteit. De asbestdelen werden volgens Disney puur uit voorzorg weggehaald.



In 2015 was It's a Small World nog vijf maanden dicht voor een grootschalige verbouwing. Toen is onder meer de gevel geverfd. Ook werden speciale effecten in ere hersteld en was er aandacht voor de licht- en audioinstallaties. In de jaren erna zijn 176 van de 281 poppen nog gefaseerd vernieuwd. Die operatie was in 2017 afgerond.



Wereldberoemd

In It's a Small World, gelegen in themadeel Fantasyland, maken bezoekers een muzikale boottocht rond de wereld. De klassieke darkride uit 1992 kenmerkt zich door kleurrijke decors en zingende kinderen. Het bijbehorende liedje is wereldberoemd. De attractie staat ook in verschillende Disney-resorts in de Verenigde Staten en Azië.