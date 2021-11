Nieuws

Nieuwe attractie rond Pieter Konijn in Engelse stad Blackpool

In de Engelse badplaats Blackpool wordt een nieuwe toeristische attractie ontwikkeld rond Peter Rabbit, in de Benelux ook wel bekend als Pieter Konijn. De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments ontwikkelt een losstaande trekpleister, die volgend jaar open moet gaan.



Er wordt achter de schermen al achttien maanden aan gewerkt, meldt Merlin in een persbericht. Het project gaat naar verwachting 1 miljoen pond kosten, ongeveer 1,2 miljoen euro. Men werkt samen met merkeigenaar Penguin Ventures en Silvergate Media, producent van de Peter Rabbit-tv-serie.

"De nieuwe beleving geeft bezoekers de mogelijkheid om de wereld van Pieter en zijn vrienden te ontdekken in vijf verschillende gebieden", staat in de omschrijving. "Gasten moeten denken, bewegen en zintuigen gebruiken als een konijn om uitdagingen aan te gaan en lid te worden van een geheime club."



Interactief

Er komt ook een meet-and-greet-locatie. Thomas Merrington van Penguin Ventures belooft een "zeer interactieve speelplek". "Het is fantastisch om samen met Merlin ideeën en thema's uit de show tot leven te wekken."



De nog naamloze bezienswaardigheid komt te liggen naast Madame Tussauds Blackpool. Het wassenbeeldenmuseum wordt eveneens geëxploiteerd door Merlin. Verder is Merlin de uitbater van onder meer The Blackpool Tower, The Blackpool Tower Dungeon en Sea Life Blackpool.



Blackpool Pleasure Beach

"De Pieter Konijn-attractie is de eerste van een reeks nieuwe belevingen die Merlin lanceert in Blackpool, als onderdeel van een doorlopend investeringsprogramma." Meer details worden begin volgend jaar verwacht. Bij pretparkfans is de stad vooral bekend dankzij attractiepark Blackpool Pleasure Beach, dat een andere eigenaar heeft.



Merlin heeft al ervaring met dagattracties rond externe kindermerken. In 2015 opende Shrek's Adventure London, gebaseerd op de Shrek-films van DreamWorks. In de Verenigde Staten en China runt de firma Peppa Pig-themawerelden. Binnenkort opent een vestiging in Nederland.