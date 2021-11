Efteling

Efteling vraagt eerste vergunningen aan voor geheim hotelproject

De Efteling heeft bij de gemeente twee vergunningen aangevraagd die te maken hebben met de komst van een nieuw hotel. Op het Dwarrelplein, het plein bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, starten binnenkort werkzaamheden voor een luxe hotelcomplex. De aangevraagde vergunningen hangen daarmee samen.



Bij de gemeente Loon op Zand is op donderdag 18 november een omgevingsvergunning aangevraagd voor "het verplaatsen van prefab-units binnen de inrichting aan Europalaan 1 te Kaatsheuvel". Navraag leert dat het gaat om een locatie van 13,1 meter lang, 6,5 meter breed en 3,4 meter hoog.

Het huidige toiletgebouw op het Dwarrelplein voldoet aan die afmetingen. Het lijkt erop dat de toiletten dus binnen afzienbare tijd gaan verhuizen om ruimte te maken voor de bouwwerkzaamheden.



Details

Een tweede vergunning is voor "het realiseren van een gebouw" op hetzelfde adres. Dat gebouw moet 36,8 meter lang, 11 meter breed en 5,5 meter hoog worden. Verdere details ontbreken. Waarschijnlijk gaat het om een locatie waar faciliteiten worden ondergebracht. De vergunning voor het hotel zelf volgt later.



De Efteling hult zich nog altijd in stilzwijgen over het geheime hotelproject, waar Looopings afgelopen weekend over berichtte. "De vergunningen zijn aangevraagd ten behoeve van groot onderhoud aan de hoofdentree en de optimalisatie van die omgeving", meldt een woordvoerster aan Looopings.