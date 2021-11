Plopsa Group

Winnares K2 Zoekt K3 bekend: in deze samenstelling komt K3 naar de Plopsa-parken

Meidengroep K3 is weer compleet. Na een wekenlange zoektocht is Julia Boschman zojuist gekozen tot winnaar van de tv-show K2 Zoekt K3. Zij neemt de plek in van zangeres Klaasje Meijer, die in februari aankondigde dat ze de groep zou gaan verlaten. Samen met Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn, die wel onderdeel van K3 blijven, zal Boschman de komende jaren veelvuldig optreden in de Plopsa-pretparken.



K3 is daar immers kind aan huis. Bovendien zijn er in de verschillende Plopsa-parken in België en Nederland heel wat attracties die in het teken staan van de meidengroep, zoals familieachtbaan K3 Roller Skater in Plopsaland De Panne. Die staat in een speciaal K3-themagebied.

In Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden staan de K3 Brandweermolen, de K3 Zweefmolen, de K3 Disco en het K3 Verkeerspark. Plopsa Coo heeft autorijschool Auto-École in K3-stijl. Verder zijn er de K3 Disco Cars in het pas geopende overdekte pretpark Plopsa Station Antwerp. De attracties zullen de komende tijd aangepast moeten worden aan de nieuwe samenstelling.



Coronavirus

De finale van K2 Zoekt K3 was vanavond live te zien op SBS 6 en VTM. Daarin streden Diede van den Heuvel, Celester de Nijs en Julia Boschman uit Nederland en Amy Courtens uit Vlaanderen om de overwinning. Kijkers en een vakjury bepaalden samen welke twee kandidaten daarvan overbleven. K3-leden Verbruggen en De Pillecyn hadden vervolgens het laatste woord. Laatstgenoemde was overigens niet live aanwezig in de studio omdat ze besmet is met het coronavirus.



Nadat Klaasje Meijer haar vertrek bekendmaakte, meldden zich bijna 23.000 Nederlanders en Belgen aan om haar op te volgen. Het laatste optreden van Meijer in een Plopsa-park vond plaats op zaterdag 11 september. Toen was ze te gast tijdens het 25 Jaar Studio 100 Festival.