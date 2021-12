Efteling

Efteling opent Bäckerei Krümel: sfeervolle bakkerij vol details

De Efteling heeft Bäckerei Krümel officieel geopend. Op het plein bij familieachtbaan Max & Moritz verrees de afgelopen maanden een ambachtelijke Duitse bakkerij. Na testdagen met abonnementhouders, medewerkers en andere genodigden is de eetgelegenheid vanaf vandaag toegankelijk voor het grote publiek.



Bäckerei Krümel, ontworpen door Jeroen Verheij, telt normaal gesproken 125 zitplaatsen binnen en 50 buiten. Vanwege de coronamaatregelen ligt dat aantal nu lager. Het assortiment bestaat uit ovenproducten als plaatgebak, vloerbrood en broodpizza's. Bezoekers kunnen er terecht voor ontbijt, lunch en diner.

In het sfeervolle exterieur en interieur zijn een hoop verwijzingen verwerkt naar het verhaal van Max & Moritz. Zo komen gasten op verschillende plekken meelhandjes en roethandjes van de twee kwajongens tegen. Ook zijn er 25 broodmannetjes in de vorm van Max & Moritz verstopt. Wie goed oplet, ontdekt eveneens subtiele referenties aan de historie van de Efteling.



Frau Boltes Küche

Een video van Looopings brengt de bakkerij uitgebreid in beeld. Met de oplevering van het 3 miljoen euro kostende project is het themagebied bij Max & Moritz nu helemaal af. Eerder werd het nabijgelegen snackrestaurant De Steenbok al getransformeerd tot Frau Boltes Küche.