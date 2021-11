Walibi Belgium

Walibi Belgium heropent zwemparadijs ruim vijf maanden na overstromingen

Walibi Belgium kondigt aan wanneer waterparadijs Aqualibi weer opengaat. Het overdekte zwembad, dat normaal gewoon 's winters toegankelijk blijft, is al sinds halverwege juli dicht vanwege zware overstromingen. Die zorgden voor veel schade in de machinekamers.



Ruim vijf maanden later kunnen waterratten weer een duik nemen. Vanaf zaterdag 25 december, de start van de kerstvakantie, verwelkomt Aqualibi opnieuw bezoekers. Het pretpark zelf ging begin oktober weer open, tweeënhalve maand na het noodweer. Op zondag 7 november eindigde het seizoen.

Aqualibi was er slechter aan toe. "In de technische kelders werd drie meter water opgemeten", laat het park weten. Medewerkers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om alle problemen te verhelpen.



Kerstcadeau

"We willen je ontzettend hard bedanken voor jouw steun, geduld en begrip gedurende de afgelopen maanden", valt te lezen op de website van het park. "De heropening is een heus kerstcadeau voor liefhebbers van waterpret", vult een woordvoerster aan.



In het zwemparadijs wordt het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht voor personen vanaf 16 jaar. Verder geldt er een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 10 jaar, vanaf de aankomst tot de kleedkamers en bij verplaatsingen in het restaurant.



Badkleding

Daarnaast bestaan er zoals altijd strenge regels met betrekking tot badkleding. Zwemshorts zijn bijvoorbeeld uit den boze. Aqualibi bestaat uit waterglijbanen, een golfslagbad, bubbelbaden en kindergebieden. Tickets kosten 23 euro.