Disneyland Paris

Thalys tussen Amsterdam en Disneyland Paris gaat in maart 2022 weer rijden

De rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Disneyland Paris wordt waarschijnlijk komend voorjaar hersteld. Het is de bedoeling dat reizigers vanaf maart 2022 weer gebruik kunnen maken van de Thalys naar Marne-la-Vallée, het treinstation bij de ingang van de Disney-parken.



In eerste instantie rijden er twee treinen per week. Vrijdag- en zaterdagochtend vertrekt de Thalys vanuit Amsterdam, zaterdagavond en zondagmiddag staat de terugreis gepland. Binnenkort start de ticketverkoop voor de periode tot half juli 2022.

De introductie van de verbinding vond plaats in maart 2019. Al een jaar later, in maart 2020, moest de hogesnelheidstrein geschrapt worden vanwege de coronacrisis. De Disney-Thalys heeft straks twee jaar niet gereden. In de tussentijd was Disneyland Paris twee keer maandenlang dicht vanwege de coronacrisis.



Aeroport

De Thalys richting Disney stopt na Amsterdam Centraal ook op Schiphol, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal, Bruxelles-Midi en Aeroport Paris-Charles de Gaulle. Op dit moment is Disneyland wel bereikbaar vanuit Nederland met behulp van de Eurostar en TGV, met een overstap in bijvoorbeeld Brussel.