Disneyland Paris

Lange rijen bij geldautomaten Disneyland Paris door pinstoring

Bezoekers van Disneyland Paris hebben vandaag niet alleen moeten wachten voor attracties en restaurants, maar ook voor geldautomaten. Door een urenlange pinstoring was het niet mogelijk om met een creditcard of andere bankpassen te betalen.



Wie geen contant geld op zak had, was aangewezen op pinautomaten. Die zijn te vinden in Adventureland en Discoveryland in het Disneyland Park, op entreeplein Place des Frères Lumières in het Walt Disney Studios Park en bij Billy Bob's Country Western Saloon in Disney Village.

Tot overmaat van ramp was de automaat in Disney Village buiten gebruik. Op de andere plekken ontstonden lange rijen, blijkt uit foto's op social media. De storing begon 's ochtends, nog vóór de Disney-parken om 09.30 uur de poorten openden. Pas 's avonds na 18.00 uur konden de problemen verholpen worden.